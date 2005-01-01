Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет.

Отстала и отстала. Я бы тысячи на полторы отстал бы, всё подальше от Апокалипсиса.

Одного не пойму: а лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? Или вся Россия отстала, а она, бодрая, впереди торопится и оглядывается на нас в тоске: ну, скоре-е-е-е-ей, ну, скоре-е-е-е-ей же, отстаём!

А Украина – она как? На 150 отстала или на 75? Или обогнала Европу? И теперь стоит, дожидается, а то неудобно как-то получилось.

Много вопросов.

Петя Акопов, политолог и журналист, пишет во «Взгляде», что Улицкая говорит то же самое, что Чаадаев и Ленин. Петь, ты хороший парень, но сегодня не 8 марта, к чему такие комплименты, вот скажи?

Чаадаев – великий философ и русский империалист, кстати сказать, написавший заметки о польском бунте уже после философских писем, почитай, рекомендую. А то так и будешь всякую дурь писать.

Ленин – прагматик, тактик, огромная, нечеловеческая башка, обогнал Улицкую на полторы тысячи лет, я вообще не знаю, что ты там сравниваешь и с чем.

Можно с тем же успехом Улицкую с метеоритом сравнить, с вулканом, с Марианской впадиной, с созвездием Кентавра.

....но вообще, 1868 год в Европе, где мы сейчас живём, вполне себе симпатичный.

В Венгрии принят закон о народной школе и реформе в области образования.

Скоро в школу пойдём, быдло крестьянское.

В Австро-Венгрии утверждён закон «о равноправии национальностей». Больше не будет у нас черты оседлости, и все смогут получить высшее образование, даже друг степей калмык и тунгус, и ныне дикий.

В том же году открылся трёхдневный 5-й (Нюрнбергский) съезд Союза немецких рабочих обществ (председатель – Август Бебель). В ходе своей работы съезд принял новую программу и решение о присоединении к I Интернационалу. Левой, левой, левой. Такого у нас ещё не было в России, больше левого!

Во Франции принят закон о печати, устраняющий предварительную цензуру, но усиливающий наказания за проступки против власти и передающий решение вопросов о наказаниях из судов присяжных в исправительные трибуналы.

Кстати, да. Если кто-то пишет, что Россия отстала на 150 лет от Европы, надо чисто по-европейски в трибунал дело передать. Исправительный.

Нагоняй Европу, кляча.

Источник: Блог Захара Прилепина