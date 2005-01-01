Внук Шолохова резко ответил Улицкой

Внук писателя Михаила Шолохова, член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что он в корне не согласен с мнением Улицкой о России как об «уплывающей в архаику» стране.

Шолохов заявил, что, оценивая высказывание Улицкой, следует начать «с уровня писателя», передает РИА «Новости».

«Естественно, Льву Николаевичу Толстому это было (...) позволительно», – отметил он.

Член комитета Госдумы сказал также, что он, как и его круг общения, поддерживает точку зрения о собственном, отличном от Европы пути России.

Кроме того, по его мнению, у России есть «решения для многих вещей, которые, кстати, Европа либо не решает вообще, либо решает с трудом».

В целом же, считает Шолохов, пытаясь стать «истинными европейцами», или приблизиться к Азии, или постичь Восток, нужно исходить из богатейшей истории России, собственного наследия, а также примеров, когда Россия «выходила с честью из многих испытаний, которые оказались не под силу другим».

На ваш взгляд Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу? Да, Россия сильно отстает

Россия отстает, но незначительно

Россия ни в чем не отстает от Европы

Россия опережает Европу



Ранее российская писательница Людмила Улицкая в интервью каналу «112 Украина» заявила, что Россия «уплывает в архаику», становится «мировой провинцией». Также она призвала россиян «снизить уровень агрессии».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала высказывания Улицкой.