Американский F-35 приготовили к бою с российским Су-57

Американские ВВС вводят в базу данных F-35 новую информацию о российском самолете пятого поколения Т-50 ПАК ФА (Су-57), чтобы летчики могли точно опознать вражеские машины.

Кроме российского самолета в базе данных оказался китайский истребитель-невидимка J-20, пишет газета «Красная звезда».

Файлы полетных данных представляют собой обширные бортовые системы, накапливающие информацию о географических условиях, воздушном пространстве и потенциальных угрозах в тех районах, где F-35 может участвовать в боевых действиях, отмечает National interest.

В мае The National Interest, сравнив российский Су-57 и китайский J-20, писало, что Москва и Пекин разрабатывают истребители пятого поколения, «чтобы бросить вызов господству США», но используют при этом разные подходы.