Египетский комментатор умер после поражения сборной от Саудовской Аравии

Египетский спортивный аналитик Абдель Рахим Мохамед умер после поражения сборной своей страны в матче чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии.

Как сообщает Youm7, Мохамед во время матча находился в здании государственного телевидения Египта, где должен был давать свою оценку игре после ее завершения, передает «Р-Спорт».

На 95-й минуте, когда саудовцы забили победный гол и лишили египтян хотя бы одного очка в матчах ЧМ-2018, Мохамеду стало плохо. Его срочно доставили в больницу, где мужчина скончался.

Сообщается, что комментатор умер от инсульта, передает RT.

Бывший вратарь Ахмед Фаузи, который был в телестудии во время смерти комментатора, рассказал, что тот выглядел измученным и был совершенно расстроен третьим поражением сборной.

Похоронят египетского футбольного аналитика во вторник, церемония прощания состоится в Каире в мечети Хамдиа Эль-Шазлия.