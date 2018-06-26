Китаянка разбила Ferrari на выезде из автосалона

В китайском городе городе Вэньлин девушка разбила арендованный Ferrari 458 Italia через пару минут после выезда из автосалона, сообщили СМИ.

Как сообщило издание Daily Mail, девушка потеряла контроль над машиной на сколькой дороге, врезалась в ограждение и столкнулась со встречным автомобилем, передает РИА «Новости».

Перед этим она снимала видео из салона авто, хвастаясь арендованным суперкаром.

«Первый раз за рулем Ferrari. Это действительно самое потрясающее ощущение», – говорит девушка за кадром.

Издание сообщает, что в результате ДТП никто не пострадал, а вот была ли застрахована ответственность китаянки, осталось неизвестным.

Напомним, в мае 2017 года на Минском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием Ferrari, который на скорости обгонял две другие иномарки; погибли два человека, находившиеся в Renault.