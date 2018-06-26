Израиль нанес ракетный удар по объектам в районе аэропорта Дамаска

В районе международного аэропорта сирийской столицы Дамаска упали две израильские ракеты, сообщил государственный телеканал Сирии.

По словам источника в силах безопасности Сирии, одновременно с ракетным обстрелом окрестностей международного аэропорта Дамаска сирийские ПВО перехватили неизвестный объект над городом Эль-Кунейтра, вблизи границы с Израилем на юго-западе Сирии, передает РИА «Новости».

Кроме того, в это же время боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии из пригородов Эль-Кунейтры.

По данным Agence France-Presse, израильские ракеты, упавшие в районе международного аэропорта Дамаска, поразили склад оружия ливанской шиитской партии «Хезболла», находившийся недалеко от воздушной гавани, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе в Сирии упал израильский беспилотник.