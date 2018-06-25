Официант-украинец убил повара на тренировочной базе сборной России

Официант – 28-летний гражданин Украины – убил повара во время ссоры в ресторане в подмосковных Химках – на территории олимпийской базы «Новогорск», где тренируется российская сборная.

Инцидент произошел в воскресенье днем в ресторане «Спорт Поинт», уточняет «Московский комсомолец».

Сообщается, что официант в подсобном помещении ударом ножа в живот убил 55-летнего повара. Подозреваемого задержали.

На базе «Новогорск» тренируется российская сборная по футболу.