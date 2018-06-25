На Рижском направлении МЖД произошел сбой

Поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам задерживаются в направлении столицы, сообщает пресс-служба МЖД.

«Сегодня в 7.48 мск на перегоне Павшино – Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва. Железнодорожники отбуксируют электричку вспомогательным составом. В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы», – передает источник ТАСС.

По словам источника, диспетчеры предпринимают все меры, чтобы сократить опоздание поездов.

Напомним, в феврале 2017 года из-за инцидента с обрывом кабелей автоматической блокировки семафорной линии на платформе «Трикотажная» произошел сбой в движении поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД).