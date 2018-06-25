В центре Одессы взорван автомобиль

В воскресенье вечером в Приморском районе Одессы был взорван легковой автомобиль, припаркованный на улице Троицкой, в результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.

По предварительным данным, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля. От взрыва пострадал 25-летний местный житель, передает ТАСС.

По данным одесского интернет-издания «Думская», взрыв произошел за несколько минут до полуночи, пострадавшим оказался руководитель охранной фирмы «Самсон» Андрей Бабенко.

По версии источников в местных правоохранительных органах, Бабенко приехал домой на черном «Мерседесе». Припарковав автомобиль напротив дома, руководитель охранной фирмы направился к подъезду в сопровождении нескольких охранников.

В тот момент, когда мужчина зашел в подъезд, в припаркованной напротив машине сработало взрывное устройство, в результате мужчина получил осколочные ранения ног, в подъезде вырвало двери, при этом охрана Бабенко не пострадала.

По данным источника, взрывное устройство было начинено металлическими шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.

Так же правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно и «оператор» видел, когда Бабенко зашел в парадную. При этом жильцы дома утверждают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3-х дней.

По словам источника, от серьезных ранений Бабенко спасли двери подъезда, которые были обшиты металлом.

По данным издания, супруга и дети Бабенко в момент взрыва находились дома, поэтому не пострадали.

Напомним, в июле прошлого года в Одессе взорвали автомобиль бывшего одесского депутата.