Футболист из Сенегала удивился оказанному в России теплому приему

Полузащитник сборной Сенегала Альфред Н'Диай признался, что Россия очень удивила его теплым приемом, оказанным африканской команде, приехавшей на чемпионат мира по футболу.

По словам сенегальца, «все проходит очень благополучно», передает ТАСС.

«Эта страна нас очень хорошо приняла, она очень толерантная», – отметил Н'Диай.

Он также прокомментировал результат игры своей сборной с командой из Японии, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2.

При этом Н'Диай выразил мнение, что японская сборная могла одержать победу в прошедшем матче.

Напомним, в воскресенье японская принцесса, которая ранее прилетела в Саранск на матч Япония – Колумбия, поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ-2018.