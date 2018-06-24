Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала на ЧМ в России

Японская сборная сыграла вничью с командой Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Встреча, прошедшая на «Екатеринбург-Арене», завершилась со счетом 2:2.

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане забил на 11-й минуте, час спустя – на 71-й минуте – защитник Мусса Ваге, ставший самым молодым африканским игроком (ему 19 лет и восемь месяцев), сумевшим забить гол на матче чемпионата мира, передает ТАСС.

У японцев отличились полузащитники Такаси Инуи (34) и Кейсуке Хонда (78).

Встречу посетила принцесса Японии Хисако Такамадо.

Сборные Японии и Сенегала делят первое место в группе H. У команд по четыре очка. В следующий раз японцы и сенегальцы будут играть 28 июня. Япония встретится с Польшей, а Сенегал – с Колумбией.