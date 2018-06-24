Моторная лодка въехала в причал в Перми

Моторная лодка «Казанка-М» столкнулась с причалом «Пермь-1» в акватории Камы, погиб один человек, сообщили в пресс-службе уральского СК управления на транспорте. В Сети опубликовано видео происшествия.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что по данному факту проводится доследственная проверка. На место происшествия выехала группа следователей.

По информации следствия, двое мужчин передвигались на моторной лодке «Казанка-М» в акватории реки Кама. В результате неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и направилась в сторону берега. Сообщается, что мужчины выпрыгнули из лодки во время движения. Один из них добрался до берега, второй погиб, не доплыв.

В пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю РИА «Новости» сообщили, что на берегу никто не пострадал.