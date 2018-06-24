Пресс-секретаря Трампа прогнали из ресторана из-за секс-меньшинств

Стала известна причина, по которой пресс-секретаря президента США Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане американского Лексингтона.

Стефани Вилкинсон выгнала Сандерс из своего ресторана, так как несколько сотрудников являются геями и были возмущены запретом на службу в армии для трансгендеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

«Скажите мне, что вы хотите, чтобы я сделала. Я могу попросить ее уйти», – предложила Вилкинсон, на что ее работники ответили согласием.

Вилкинсон сказала Сандерс, что у ее заведения есть определенные стандарты. При этом Вилкинсон сообщила, что спутникам пресс-секретаря Белого дома было предложено остаться, но они решили последовать за Сандерс.

Отмечается, что компанию Сандерс уже начали обслуживать, когда Вилкинсон решила выставить посетительницу. Спутники Сандерс собирались оплатить заказ, но Вилкинсон сказала «за счет заведения».