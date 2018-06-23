Болельщики из Перу уехали в Челябинск ради танков

Футбольные болельщики из Перу накануне матча своей сборной в Екатеринбурге отправились в Челябинск, чтобы побывать в музее челябинского тракторного завода (ЧТЗ).

Челябинск привлек внимание перуанцев из-за обозначения как «Танкоград» в одном из путеводителей – болельщики решили, что там все еще производится военная техника, передает Ura.ru.

Иностранцы добрались до Челябинска на арендованных автомобилях.

«Видимо, подумали, что мы и сейчас производим танки, потому что болельщики спросили меня: «Вы хотите с кем-то воевать?». Я им объяснила, что танки в Челябинске делали в годы войны, когда на страну напали фашисты», – передает слова директора музея ЧТЗ Надежды Диды портал «Южный Урал».

Гости из Перу прибыли в музей без гида и использовали в ходе экскурсии онлайн-переводчик. Особенно их впечатлила информация о триптихе монументов в Магнитогорске, Волгограде и Берлине.

«Рассказала и о том, что советский солдат до сих пор держит под своим мечом осколки свастики, и тогда туристы зааплодировал», – добавила директор музея.