Верховный суд США уничтожил «Карту сокровищ» АНБ

Решение Верховного суда США уничтожает программу АНБ по сбору данных, заявил бывший высокопоставленный сотрудник агентства Уильям Бинни.

Суд пятью голосами из девяти запретил американским правоохранителям собирать данные о местонахождении владельцев сотовых телефонов без ордера, передает РИА «Новости».

Бинни заявил, что данное решение «уничтожает программу АНБ «Карта сокровищ» (Treasure Map)», в рамках которой АНБ могло «определять каждое устройство в сети в любое время».

Бинни назвал решение историческим. По его мнению, суд начал осознавать, как далеко продвинулись технологии в деле слежки.

Бинни был «техническим лидером разведки» АНБ. Он покинул ведомство в 2001 году. Бинни не раз обвинял агентство в нарушении конституции.