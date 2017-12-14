АНБ усилило слежку за американцами

В 2017 году число телефонных звонков, которые отследило АНБ, втрое превысило показатель 2016 года, говорится в докладе аппарата директора нацразведки США.

В 2017 году АНБ отследило 534 млн звонков, передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что речь идет именно о числе отдельных звонков, а не о числе людей, которые попали под слежку.

Также отмечается, что в отчетах фиксировались только сами звонки и текстовые сообщения, а не их содержание, передает Reuters.

Напомним, летом 2013 года экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден обнародовал ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. Россия предоставила Сноудену временное убежище.