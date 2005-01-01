Савченко предсказала, что Киев «получит по зубам и с Запада, и с Востока»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко опровергла заявления о том, что собиралась «взрывать детские дома».

Савченко сказала, что «близко даже обсуждения такого не было», но обсуждалось «народное восстание», волеизъявление народа для смены украинской власти.

«То что пытаются представить людям, обществу, что планировалось взрывать детские дома, детские сады и так далее... Знаете, на Майдане также было много взрывчатки и много оружия», – приводит ее слова «Страна.ua».

Савченко подчеркнула, что есть разница между планами и приведением их в исполнение. Она подчеркнула, что на Майдане, «когда пришла пора брать в руки оружие», она «взяла санитарную сумку и пошла оказывать медицинскую помощь».

По ее словам, если власти Украины «не разобьют схемы, не перестанут душить людей» и не смогут «остановить войну», то официальный Киев «получит по зубам и с Запада, и с Востока».

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения в виде содержания Савченко под стражей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку».