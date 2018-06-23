Кадыров сел за руль комбайна

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в сборе первого урожая озимой пшеницы «Ахмат».

Кадыров убрал первый участок поля, сообщается на сайте правительства республики.

Министр сельского хозяйства региона Муса Дадаев сообщил, что пшеница «Ахмат» устойчива «к болезням, засухе, к полеганию», урожайность – 130 ц/га.

«Выше показателя еще нет», – заявил он, добавив, что, хотя пшеница и низкорослая, она продемонстрировала лучшие хлебопекарные и вкусовые качества.

В России три хозяйства, которые экспериментально посеяли этот сорт пшеницы.

По словам министра, данный сорт прошел апробацию и является одним из лучших в стране.

«Если в других сортах мы сеем 220–230 кг на гектар, то у этой пшеницы норма 100 кг на гектар», – сообщил Дадаев.

Кадыров высоко оценил работу ведомства, отметив, что пшеница «Ахмат» зарекомендовала себя несмотря на неблагоприятные погодные условия. Кадыров уверен, что данный сорт будет пользоваться высоким спросом.