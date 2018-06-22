По запросу «поросенок Петр» Google начал показывать данные о Порошенко

Поисковый сервис Google по запросу «Поросенок Петр» предлагает пользователям ознакомиться с биографией украинского президента Петра Порошенко.

На неожиданный результат поиска обратил внимание главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев в своем Facebook.

Кроме биографии Порошенко, поисковик по соответствующему запросу выдает ссылки на книги писательницы Людмилы Петрушевской.

В 2002 году Петрушевская написала три детские книги: «Поросенок Петр едет в гости», «Поросенок Петр и магазин», «Поросенок Петр и машина». Спустя некоторое время их персонаж, поросенок по имени Петр, стал мемом, олицетворяющим эмиграцию из России.

Отметим, что Порошенко часто становится героем шуток и мемом в сети. В марте украинского лидера высмеяли после его слов о «девяти граммах свинца», с помощью которых он собрался отражать возможную «атаку» России. Ответ Порошенко на открытие Крымского моста также высмеивали в интернете.