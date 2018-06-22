В ОПЕК вошла еще одна страна

Страны ОПЕК приняли республику Конго в состав организации.

Конго стало членом ОПЕК, говорится в коммюнике заседания организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее в пятницу страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти.

В ноябре 2017 года Конго принимала участие в заседании ОПЕК+ в Вене вместе с еще девятью странами, не входящими в организацию.