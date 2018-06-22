Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 43 копейки – до 63,29 рубля, курс евро снизился на 18 копеек и составил 73,75 рубля.

Стоимость нефти вырос до 73,97 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».