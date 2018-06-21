Time вышел с обидной для Трампа обложкой

Американский журнал Time анонсировал новую обложку, на которой изображен президент США Дональд Трамп и маленькая плачущая девочка.

На красном фоне обложки журнала, который выйдет 2 июля, также имеется надпись «Добро пожаловать в Америку». Фото опубликовано в сообществе Time в Facebook.

Изображение обложки подписано заголовком статьи журнала под названием «Расплата после политики Трампа по разделению границ: Какая мы страна?»

В статье критикуется политика «нулевой толерантности» и новая миграционная политика США. Автор обращает внимание на проблему вынужденного разделения семей мигрантов, когда дети остаются под опекой правительства, а незаконных мигрантов выдворяют из страны.

Отметим, что предыдущая обложка Time также содержала изображение Трампа. На ней президент смотрел на картину, где он был нарисован в образе короля. Такой образ Трампа журналисты связали с нападками администрации Белого дома на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года.

Во вторник Трамп вновь заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию США.

В апреле в стране была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. С этого момента власти задерживают все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания. Только за май-начало июня было задержано более 2 тыс. детей.