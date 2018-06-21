Люди пострадали при пожаре в санатории в Евпатории

Пожар произошел в санатории «Арсенал» в Евпатории, пострадали три человека, сообщили в экстренных службах Крыма.

Еще 10 человек были эвакуированы из здания, передает ТАСС.

Один из пострадавших госпитализирован с ожогами, еще двое осматриваются на месте бригадой скорой помощи.

По предварительным данным, возгорание произошло на кровле санатория.

В данный момент площадь пожара составляет 280 кв. метров, огонь перешел на номера. На месте ЧП работают шесть подразделений МЧС.

Напомним, в марте пожар произошел в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске.