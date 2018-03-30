Пожар в психбольнице в Подмосковье потушен

Пожар в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в главке МЧС.

«Пожар ликвидирован в 22.07мск», – сказали «Интерфаксу» в главке. Все пациенты и персонал загоревшегося здания были эвакуированы и переведены в соседний корпус, пострадавших нет.

В пятницу свыше 200 пациентов были эвакуированы из психиатрической больницы в подмосковном Ногинске из-за задымления. Отмечалось, что причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.