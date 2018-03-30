Пациентов психбольницы в Подмосковье эвакуируют из-за пожара

Пациентов психоневрологической больницы эвакуируют в подмосковном Ногинске из-за возгорания на третьем этаже здания, сообщил источник в экстренных службах области.

«Эвакуируют пациентов психиатрической больницы в Ногинске по адресу: улица 8 марта, 12, очаг возгорания находится на третьем этаже», – сказал источник РИА «Новости».

Он отметил, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, открытое горение удалось сбить.

Пострадавших при пожаре, предварительно, нет, пациенты переведены в соседний корпус. Всего из горящей психбольницы эвакуированы 283 пациента, сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС.