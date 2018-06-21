На затонувшем в Крыму пароходе нашли картины, вероятно, Айвазовского

Подводная экспедиция на затонувший в XIX веке пароход «Генерал Коцебу» в Крыму нашла более десятка картин; некоторые из них, возможно, написаны Иваном Айвазовским, сообщил руководитель экспедиции Роман Дунаев.

По словам Дунаева, картины были найдены в салоне для пассажиров первого класса, полотна сильно повреждены.

«Они в рамах, видны какие-то отдельные фрагменты. Но под слоем ила есть еще картины, которые могут сохраниться идеально. Велика вероятность, что среди них могут быть картины кисти Айвазовского», – сказал Дунаев, передает ТАСС.

Пароход находится на глубине примерно 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут.

Экспедиция «Нептун» организована на средства Фонда президентских грантов по проекту «Крым – перекресток цивилизаций», ее целью является обследование уже известных и поиск новых объектов на дне Черного моря.

Отмечается, что пароход «Генерал Коцебу» был построен в Англии в 1866 году и принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли. Судно названо в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Пароход первым прошел по Суэцкому каналу в 1869 году, тогда на нем была делегация России, в том числе и Айвазовский. В 1895 году пароход затонул после столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия».