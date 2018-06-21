Верховный суд разъяснил отличия несанкционированной акции от ряда одиночных пикетов

Пленум Верховного суда определил отличия несанкционированной публичной акции от серии одиночных пикетов, а также случаи, при которых может наступить административная ответственность за несогласованное проведение публичных мероприятий.

«Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием», - передает ТАСС решение пленума.

Административная ответственность наступает в случаях, если несколько пикетов, формально похожих на одиночные, «с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу», а их участники выдвигают общие требования и используют ассоциативно узнаваемые или идентичные средства агитации.

То, что одиночные пикеты в действительности являются несогласованным публичным мероприятием, может подтверждаться наличием одного организатора, единым оповещением участников, предварительной агитации, изготовлением и распространением средств агитации в отношении нескольких пикетов.

Также в подготовленном пленумом Верховного суда разъяснении судьям говорится, что организатор акции, проведенной с превышением заявленной численности ее участников, может быть привлечен к административной ответственности в случае реальной угрозы общественной безопасности и его бездействием

Согласно постановлению Верховного суда, ярмарки или возможные помехи пешеходам или транспорту сами по себе не могут быть основанием для предложения перенести место проведения митинга или другого публичного мероприятия в иное место.

Пленум признал, что к публичным интересам, которые могут быть нарушены проведением публичной акции, могут быть отнесены: сохранение бесперебойного функционирования жизненно важных объектов инфраструктуры и связи (например, аварийный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения), необходимость поддержания общественного порядка, недопустимость создания помех движению пешеходов или ТС, доступу граждан к жилым помещениям и объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Однако сами неудобства, вызванные проведением публичного мероприятия, для граждан, в нем не участвующих, не могут являться уважительной причиной для изменения места или времени проведения акции, постановил Верховный суд.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах до 100 тыс. рублей за злоупотребление правом на проведение митингов. Авторы документа указывают, что «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий».