Госдума приняла поправки к бюджету на 2018 год

Госдума приняла в третьем, окончательнои, чтении поправки правительства в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В документе указано, что в 2018 году предлагается перераспределить около 162,8 млрд рублей по приоритетным направлениям. Таким образом, правительство прописало новое распределение для 224,7 млрд рублей из бюджета.

Так, 5 млрд рублей будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка, столько же направят на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка для обеспечения кредитования головных исполнителей гособоронзаказа, передает ТАСС. Кроме того, закон предполагает поддержку отечественных автомобилестроителей за счет выделения им субсидий на 36,4 млрд рублей



Изменения в бюджет направлены на реализацию приоритетных проектов в субъектах России, в том числе продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов (по 2,5 млрд рублей). На 2,9 млрд рублей увеличат средства на закупку лекарственных препаратов в рамках календаря прививок. 740 млн рублей будет направлено на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. На выплату военных пенсий дополнительно направлены 14,9 млрд рублей, а на завершение строительства объектов первой очереди космодрома Восточный будет выделено почти 2 млрд рублей.



Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка граждан» увеличивается на 670 млн рублей



На обеспечение безопасности объектов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. решено дополнительно направить 189,4 млн рублей.

На среднее профобразование детей-сирот дополнительно направлены 38 млн рублей.



На научно- техническое обеспечение развитие отраслей АПК перераспределено 80,5 млн рублей, на субсидии российским организациям на возмещение части затрат на морские скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях - 130 млн рублей



Резервный фонд президента пополнится на 6,7 млрд рублей за счет закрытой части бюджета.