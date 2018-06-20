Главу украинского минздрава – русофобку обвинили в бизнесе с Россией

Взгляд
20 июня, среда  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
Разделы

Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
Перейти а раздел…

США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
Перейти а раздел…

Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
Перейти а раздел…

«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...

Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...

С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Луганское село полностью уничтожили при обстреле ВСУ
          Западные СМИ сообщили о дефиците пива в Москве из-за ЧМ-2018Число туристов в Крыму значительно возрослоВоенная начинка Крыма заставила Турчинова беспокоиться за «глубокий тыл»Выяснилось, почему Цуркан обвинили в шпионаже, а не в госизмене
          ВСУ заявили о захвате «стратегических позиций» в ДонбассеРоссияне назвали желаемый размер пенсииМИД обеспокоила медико-биологическая активность СШАФутбольный чемпионат дал ЕС повод придумать новую «угрозу из России»
          ООН признала вину Киева за большинство жертв войны в ДонбассеНазвана цена закупаемого Украиной в Европе газаШойгу заявил о резком росте производства новейших вооруженийТимошенко предложила новое название должности руководителя Украины

          Главная тема


          Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

          шпионский скандал


          Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

          «пять дивизионов»


          Минобороны Украины нашло способ «полностью закрыть границу с Россией»

          «очень красивые варианты»


          При съезде с Крымского моста поставят специальное сооружение

          британские сми


          Выведена формула победы сборной России

          «Две игры, две победы»


          Немецкие журналисты извинились перед Россией

          неожиданное решение


          Набиуллина дала ответ по поводу резкого сокращения вложений России в госдолг США

          «Такого Саранск еще не видел»


          Соловьев посмеялся над провалом призыва Мэй бойкотировать ЧМ-2018

          гордость советской науки


          СССР оставил Латвии смертельно опасное напоминание о себе

          торговые войны


          Дмитрий Дробницкий: Главным виновником грядущего «всеобщего обвала» назван 45-й президент США

          «всего лишь спорт»


          Андрей Бабицкий: Из национального позора сборная превратилась в звезду и надежду миллионов

          «исторический день»


          Дмитрий Пугаченко: Что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Главу украинского минздрава – русофобку обвинили в бизнесе с Россией

          20 июня 2018, 20:35

          Текст: Антон Касс

          Версия для печати

          Экс-министр здравоохранения Украины, депутат Верховной рады Олег Мусий призвал с трибуны парламента возбудить дело против и.о. главы ведомства Ульяны Супрун за якобы торговлю с Россией.

          «Обращаюсь официально в СБУ, СНБО, Генпрокуратуру немедленно провести расследование и возбудить уголовные дела против Министерства здравоохранения и лично Супрун и тех крышевателей из правительства, которые рассказывают, что здесь никто не торгует на крови», – цитирует Мусия «Украинская правда».

          Парламентарий утверждает, что на протяжении трех лет минздрав Украины закупает в России медикаменты и диагностические системы, показав якобы подтверждающий это документ.

          Речь, по словам Мусия, идет о компании «Диагностические системы Украины», чьим бенефициаром является компания «Диагностические системы России» и ее основатель Константин Бурков.

          По мнению украинского парламентария, речь идет о махинациях в сфере международных закупок. Мусий также показал несколько образцов медицинских товаров из России, на которые только наносят наклейки на украинском языке.

          Отметим, Ульяна Супрун также известна как борец с российскими препаратами. В апреле 2017 года она выступила за прекращение поставок лекарств из России на территорию Украины.

          В феврале 2018 года государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Примечательно, что это произошло, когда в ряде регионов страны была зафиксирована вспышка кори.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............