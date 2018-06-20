Главу украинского минздрава – русофобку обвинили в бизнесе с Россией

Экс-министр здравоохранения Украины, депутат Верховной рады Олег Мусий призвал с трибуны парламента возбудить дело против и.о. главы ведомства Ульяны Супрун за якобы торговлю с Россией.

«Обращаюсь официально в СБУ, СНБО, Генпрокуратуру немедленно провести расследование и возбудить уголовные дела против Министерства здравоохранения и лично Супрун и тех крышевателей из правительства, которые рассказывают, что здесь никто не торгует на крови», – цитирует Мусия «Украинская правда».

Парламентарий утверждает, что на протяжении трех лет минздрав Украины закупает в России медикаменты и диагностические системы, показав якобы подтверждающий это документ.

Речь, по словам Мусия, идет о компании «Диагностические системы Украины», чьим бенефициаром является компания «Диагностические системы России» и ее основатель Константин Бурков.

По мнению украинского парламентария, речь идет о махинациях в сфере международных закупок. Мусий также показал несколько образцов медицинских товаров из России, на которые только наносят наклейки на украинском языке.

Отметим, Ульяна Супрун также известна как борец с российскими препаратами. В апреле 2017 года она выступила за прекращение поставок лекарств из России на территорию Украины.

В феврале 2018 года государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Примечательно, что это произошло, когда в ряде регионов страны была зафиксирована вспышка кори.