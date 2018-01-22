Власти Закарпатья обвинили Киев в отсутствии в регионе вакцин против кори

В Закарпатской области Украины нет ни одной дозы вакцины против кори, при этом просьбы о поставках инъекций украинский минздрав игнорирует, заявил глава региона Геннадий Москаль.

«По состоянию на вечер пятницы, 19 января, в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78% больных – это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины», – цитирует Геннадия Москаля УНИАН.

Глава региона отметил, что Закарпатская область не получает вакцину. В 2017 году министерство здравоохранения в Киеве предоставило Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцин, поэтому руководство области обратилось с просьбой предоставить вакцину в качестве гуманитарной помощи к Венгрии.

«Постоянно обращаемся в минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю – это ложь!» – отметил глава Закарпатья, подчеркнув, что в регионе нет вакцины от кори уже две недели.

«Если, не дай Бог, в области начнутся летальные случаи, вся ответственность за это ляжет на нерадивое руководство министерства здравоохранения», – заключил Москаль.

На две недели в учебных заведениях Тячевского района Закарпатской области объявлен карантин из-за роста больных корью. Напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья.

На прошлой неделе в пресс-службе администрации Львовской области Украины со ссылкой на данные областного департамента здравоохранения сообщили, что в области зарегистрирована вспышка кори. В Киеве количество заболевших корью достигло показателя за весь 2017 год.

До этого Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации с корью на Украине и в Европе.

В среду, 17 января, врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил граждан Украины, что в скором времени на смену эпидемии кори в страну может прийти дифтерия.