Украине предсказали эпидемию дифтерии

Врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил граждан Украины, что в скором времени на смену эпидемии кори в страну может прийти дифтерия.

«Корь – это разминка, это цветочки. Будет хуже, и корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике, а вот тортик – это дифтерия. И с ней все не так просто. Потому что корь – вы однократно привились, и у вас есть на 80-85% защитные антитела», – заявил Комаровский в видео, размещенном на YouTube.

Он напомнил, что с дифтерией следует «привиться минимум три раза подряд, потом еще раз через год, а потом каждые 10 лет вакцинироваться».

Медик отметил, что без сыворотки при дифтерии умирают 50% заболевших, с сывороткой в лучших клиниках мира смертность составляет 10-15%.

«С сывороткой в стране – напряженка. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее», – отметил Комаровский.

15 января Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации с корью на Украине и в Европе. В ноябре надзорное ведомство также сообщало о вспышке кори в ряде европейских стран, в том числе на Украине.

В мае прошлого года Комаровский заявил о плачевном состоянии медицины на Украине и призвал власти страны задуматься о реформе здравоохранения. Позже стало известно, что Украина вошла в число стран с худшим уровнем вакцинации детей.