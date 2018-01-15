Во Львове зафиксировали вспышку кори

Во Львовской области Украины зарегистрирована вспышка кори, сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные областного департамента здравоохранения.

«На сегодняшний день, 15 января, во Львовской области зарегистрирована вспышка кори. В течение 2017 года было диагностировано 114 случаев кори, из них 50 – в декабре прошлого года. За две недели 2018 года уже фиксируется 75 обращений с клиническими признаками кори», – цитирует сообщение УНИАН.

По словам главы львовского департамента здравоохранения Ирины Микичак, вакцинация против кори в 2017 году в области составила 75%.

«Проводится вакцинация детей в возрасте один год и шесть лет, а также детей, которые по определенным причинам не были привиты своевременно», – заявила Микичак, добавив, что вакциной против кори европейского качества обеспечены все учреждения здравоохранения региона.

Между тем, в Киеве количество заболевших корью достигло показателя за весь 2017 год.

Как отмечает издание «Город Киев», если в 2017 году в украинской столице было зафиксировано 87 случаев кори, то по состоянию на 15 января зарегистрировано такое же количество заболевших.

В киевском управлении Госпродпотребслужбы отметили что болеют дети разных возрастных групп. На сегодняшний день заболели 66 детей в возрасте до 17 лет и 21 взрослый.

Наиболее высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте пять-девять (46,5%). В инфекционные стационары госпитализированы 44 человека, в том числе 31 ребенок. Один взрослый госпитализирован в реанимационное отделение. Лабораторно подтверждено 33 случая кори.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации с корью на Украине и в Европе. Напомним, в ноябре надзорное ведомство также сообщало о вспышке кори в ряде европейских стран, в том числе на Украине.