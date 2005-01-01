Опубликовано видео эротического танца украинских пограничниц

В соцсетях появился ролик, в котором молодые сотрудницы погранвойск танцуют в одном белье.

«Новое лицо границы, пограничницы после торжеств пошли в раж. Есть слухи, что девушки служили и в Мостах», – сообщается в группе «Подслушано в Великих Мостах» в Facebook.

В группе опубликовано видео, где четыре девушки танцуют под ритмичную музыку в нижнем белье, размахивают дубинками. Согласно записи, ролик сняли в городе Великие Мосты Львовской области, его посмотрели более 150 тыс. раз. Согласно закону о СМИ, ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за нецензурной лексики.

В комментариях мнения пользователей разделились: одни говорят, что девушки имеют право делать что угодно в собственных комнатах во вне рабочее время, другие считают, что своими танцами сотрудницы погранвойск позорят погоны ВС Украины.

«Они в восковых причиндалах. Обидно видеть, как военное управление выгораживает этих девушек... А потом удивляемся, почему наша структура не уважает. Если бы они танцевали без в-другого дела», – считает Андрій Шкодич.

«Я вообще не вижу ничего плохого. Можно подумать, что никто в общежитии в комнате не танцевал в нижнем белье! Друг закрыл комнату и танцевал! Девочки танцуют, имеют полное право, всем нужна разрядка и отдых», – парирует Lesia Rossi-Pozharun.

Украинский телеведущий Руслан Коцаба посоветовал девушкам устроить подобный танец на гей-параде.

Напомним,в январе в соцсетях появилось видео со студентами Ульяновского авиаинститута, пародирующее популярный клип Benny Benassi. Молодым людям грозило отчисление, из-за огласки дела в поддержку курсантов россияне записывали десятки роликов под песню Benny Benassi.