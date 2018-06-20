В работе почтового сервиса «Яндекса» возникли сбои

Пользователи из России в среду сообщают о перебоях в работе почтового сервиса «Яндекса».

О проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Смоленска, Нижнего Новгорода, Самары и Салехарда, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

По данным ресурса, больше половины пользователей «Яндекс» (57%) столкнулись с проблемами при загрузке почты. 42% наблюдают сбои в работе сайта – они получают уведомление «Такой страницы не существует».

Ранее российские пользователи сообщали о сбоях в работе Google.