Россиянки отметили победу сборной танцем на машине и заплывом на спине

Молодая кировчанка в кампании друзей станцевала на крыше автомобиля в честь победы российской сборной над футболистами из Египта, а в Санкт-Петербурге совершен заплыв по каналу Грибоедова.

Девушка вышла на улицы города, чтобы порадоваться победе сборной России по футболу. В сообществе «Вятка Kirov» в Instagram опубликовано видео, где кировчанка танцует на крыше легкового авто, под улюлюканья и подбадривание знакомых.

Публикация от Вятка | Kirov (@vyatka_kirov) 19 Июн 2018 в 1:26 PDT

По сообщению очевидцев, экспромт-представление закончилось брейк-дансом молодого человека, с которым изрядно уставшая девушка потом поцеловалась, сообщает «Первоисточник».

В Санкт-Петербурге нетрезвый болельщик устроил заплыв на канале Грибоедова. Его вытащили сотрудники ОМОНа под радостные крики петербуржцев и гостей города, сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Причем в местных СМИ информация о пловце разнится: одни пишут, что это была женщина, другие – что силовики спасли мужчину.

Согласно закону о СМИ, ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики.

Трансляцию матча ЧМ-2018 между командами России и Египта посмотрели почти 2,5 млн москвичей. Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).