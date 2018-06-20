Из-за жестокого обращения с детьми в частном саду возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по факту причинения физического и психологического вреда воспитанникам частного детского сада в Барнауле, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Дело возбуждено по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» в связи с «широким общественным резонансом, неоднократным нарушением прав и законных интересов воспитанников одного из частных детских садов Барнаула», следует из сообщения на сайте СК.

По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница детского сада ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей и жестоко обращалась с ними, систематически причиняла детям физические и психические страдания.

В рамках расследования следователи проверят действия руководства и персонала частного образовательного учреждения на соответствие требованиям безопасности, а также выяснят обстоятельства возможного систематического причинения физических и психических страданий малолетним.

Отметим, что это уже не первый инцидент в российских детсадах с начала года. Так, в Старом Осколе ребенок задохнулся во время кормления детском саду, подавившись зеленым горошком.

В апреле воспитательница одного из московских детских садов по ошибке напоила детей бензиновым растворителем. В Кирове ребенок провалился в двухметровую яму с грунтовой водой на территории детского сада во время прогулки. В марте в Красноярске сотрудница частного детского сада забыла ребенка в подъезде после прогулки.