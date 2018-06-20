МИД выразил обеспокоенность нездоровой ситуацией вокруг «Северного потока – 2»

Москву продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе относительно строительства газопровода «Северный поток – 2», проекту все еще вставляют палки в колеса, заявил замглавы МИД Александр Грушко на XV Флагманской конференции Ассоциации европейского бизнеса.

«Нас, конечно, продолжает беспокоить нездоровая ситуация в ЕС вокруг строительства газопровода «Северный поток-2», который нацелен на диверсификацию маршрутов доставки газа на европейский рынок», — сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, «проекту пытаются вставлять палки в колеса. И речь идет не только о заявлениях политиков, но и о стремлении создать юридические препятствия для его осуществления».

В начале июня газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ: Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово осталось только за Данией.

Проект «Северный поток –2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.