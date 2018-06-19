Меркель ответила Трампу на критику миграционной политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала на заявление американского президента Дональда Трампа о недостатках миграционной политики Германии, влияющих на повышение уровня преступности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Статистика совершения уголовных преступлений говорит сама за себя. Мы видим там небольшую позитивную тенденцию», – сказала Меркель, передает RT.

В понедельник Трамп раскритиковал европейскую миграционную политику и пообещал не допустить в США «того, что происходит в Европе».

Ранее президиум баварской партии ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза.

Кроме того, ХСС единогласно приняло решение отвести канцлеру Германии Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Меркель согласилась выполнить выдвинутые ХСС условия.