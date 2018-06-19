Назван лучший фильм по версии MTV

Фильм о супергероях «Черная пантера» стал лучшим по версии MTV Movie Awards; лучшим сериалом признаны «Очень странные дела».

Среди кинолент соревновались также «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки», сообщает телеканал CNN.

Актер Майкл Б. Джордан, сыгравший антагониста в «Черной пантере», заявил, что этот фильм «не просто для «цветных людей» – он универсален, он для всех».

«Это то, что я хочу донести до всех», – добавил он.

Лучшим сериалом были признаны «Очень странные дела»; ему удалось обойти «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл».

«Черная пантера» – американский художественный фильм режиссера Райана Куглера по мотивам комиксов Marvel. Вышел на экраны в феврале 2018 года.

Кинолента собрала в российском прокате 152,1 млн рублей.