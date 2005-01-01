США назвали условие соблюдения моратория на проведение учений с Южной Кореей

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала условие, при выполнении которого Пхеньяном, Вашингтон и Сеул не будут проводить совместные военные учения в Южной Корее.

По словам Сандерс, Вашингтон и Сеул не будут проводить совместные военные учения в Республике Корея, пока КНДР добросовестно участвует в переговорах о денуклеаризации, передает ТАСС.

«Пока Северная Корея продолжает действовать добросовестно, как мы видели это в Сингапуре, мы ожидаем, что эти вещи (совместные учения) будут находиться на паузе», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

При этом она отметила, что «переговоры на этот счет на данном этапе продолжаются».

Таким образом Сандерс прокомментировала заявление министерства обороны Республики Корея, которое было передано информационным агентством Ренхап, о том, что Вашингтон и Сеул решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, в свою очередь, подтвердила, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове «в соответствии с обязательствами президента [США Дональда] Трампа».

В воскресенье президент США Дональд Трамп пожаловался на дороговизну военных учений с Южной Кореей.

Ранее в Пентагоне заявили о «приостановке на неопределенный срок» военных маневров с Южной Кореей.