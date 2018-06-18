В квартире чемпиона России по футболу нашли труп болельщика

В квартире защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии нашли труп болельщика из Грузии, сообщает знакомый с ситуацией источник.

Как передает Telegram-канал Mash, погибшего зовут Ромео Копалиани, его опознали по паспорту болельщика.

Отмечается, что труп Копалиани обнаружила в квартире на улице Кутузова соседка футболиста по лестничной площадке.

Предварительная причина смерти друга грузинского болельщика – передозировка наркотиками.

Друг погибшего в состоянии наркотического опьянения скрылся с места происшествия, где нашли шприцы, а на теле погибшего – следы от инъекций.

Сообщается, что Копалиани приехал в Москву из Грузии с другом. Они собирались сходить на один из матчей ЧМ-2018. По просьбе Кверквелии в аэропорту их встречали представители «Локомотива».

Кверквелия в настоящее время находится не в России, ему сообщили о случившемся.