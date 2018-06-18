В парламенте Белоруссии предложили России новый международный договор

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко предложил подумать над заключением отдельного международного договора между Россией и Белоруссией.

«Обеспечение равенства прав граждан и субъектов хозяйствования – это вопросы, от решения которых напрямую зависит развитие нашей интеграции, причем не только в Союзном государстве. Но сегодня положения, регулирующие эту сферу, разбросаны по многочисленным законодательным актам и международным обязательствам наших стран, разобраться в которых трудно даже специалистам», – заметил Андрейченко в ходе сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, передает РИА «Новости».

По его словам, пришло время подумать о том, чтобы «провести работу по систематизации и объединению всего комплекса этих норм и принципов в некий единый блок». Андрейченко отметил, что, возможно, единый документ стоит оформить как отдельный международный договор.

Он также заявил, что следует придать регулярный характер взаимодействию комиссий, секретариата парламентского собрания, постоянного комитета, профильных министерств и ведомств по всему спектру белорусско-российских отношений.



«В числе приоритетов этой работы должен быть активный мониторинг разрабатываемых в России законодательных и иных актов на предмет соответствия их международным обязательствам Беларуси и России», – сказал спикер.



По его мнению, Парламентское собрание располагает серьезным административным и кадровым потенциалом, который «сегодня задействован не в полной мере».



«Полагаем, что все восемь комиссий Парламентского собрания должны незамедлительно реагировать на возникновение в Союзном государстве любых проблемных вопросов, оперативно собираясь на свои заседания», – отметил Андрейченко.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию с официальным визитом 19 июня, чтобы поучаствовать в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.