Трамп добился рекордного одобрения своей работы со стороны избирателей

Рекордное за 12 лет количество граждан США довольны ситуацией в стране, сообщает исследовательское агентство Gallup.

Согласно опросу компании, 38% американцев удовлетворены состоянием дел в США. В мае довольных граждан США было чуть меньше – 37%. Уровень удовлетворенности достиг столь высоких показателей впервые после сентября 2005 года, когда он составлял 39%, сообщает пресс-служба компании.

При этом с апреля в США стало на 14% больше довольных республиканцев, и на 11% больше тех, кто не поддерживает ни одну из партий. Уровень удовлетворенности демократов не изменился.

Более 35% американцев называли себя довольными ситуацией в стране три раза в 2018 году, отмечено в сообщении компании. Подобного уровня США удавалось достичь только в три раза за прошлые 12 лет – в 2009, 2009 и 2016 годах.

Аналитики подчеркивают, что рост удовлетворенности в течение последних двух месяцев происходит из-за «позитивных экономических новостей, в том числе сокращения уровня безработицы до уровня, который в последний раз наблюдался в 2000 году». Также в Gallup считают, что на повышение числа довольных граждан повлияло «продолжение экономического расширения».

В мае стало известно, что более 80% россиян считают себя счастливыми людьми, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).