Раскрыта личность подозреваемого по делу Бабченко

Украинские СМИ раскрыли имя и опубликовали фото «гражданина Т», который, по мнению следствия, причастен к делу о «покушении» на журналиста Аркадия Бабченко.

По данным источника издания «Страна» в правоохранительных органах, мужчину зовут Тарас Стельмашенко, он гражданин Украины.

По данным СБУ, Стельмашенко сначала находился на территории Ростовской области, где якобы проходил спецподготовку. В мае он приехал на Украину и поступил под начало Бориса Германа – для совершения убийств, в том числе по «списку 47».

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства Бабченко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее. Сообщалось, что в списке есть Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.