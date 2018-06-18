После избиения журналиста на Украине возбуждено дело

Херсонская полиция возбудила уголовное дело по факту избиения журналиста издания «Мост» Сергея Никитенко.

«Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста». Проводятся первоочередные следственные действия», – сообщает пресс-служба управления нацполиции Украины в Херсонской области.

Ранее журналист херсонского интернет-издания «Мост» Сергей Никитенко заявил в Facebook, что его избили двое неизвестных, связав инцидент со своей профессиональной деятельностью.