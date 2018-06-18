Собянин пообещал убрать турникеты в московских автобусах до сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать поручение департаменту транспорта убрать турникеты и установить валидаторы на всех автобусах Москвы до сентября 2018 года.

«Это большая работа, необходимо закупить около 2-3 тыс. валидаторов и установить их. Я такую задачу поставлю перед вашим руководством, перед департаментом транспорта, чтобы мы до сентября успели установить валидаторы и открыть турникеты на всех автобусах», – передает ТАСС слова Собянина сотрудникам Мосгортранса в ходе передачи новых автобусов городу.

По его словам, в Москве еще много автобусов не оборудованы валидаторами у каждой двери, поэтому для введения бестурникетной системы необходимо проделать большую работу.

«Необходимо провести значительную подготовку, поставить валидаторы на все двери и научиться работать без турникетов. Если вы поддерживаете, мы такую работу проведем», – сказал Собянин.

Он заявил также, что обновление автобусного парка Москвы завершится до конца 2018 года.

«Заканчиваем обновление автобусного парка. В этом году все автобусы будут современные, на хорошем экологическом уровне, безопасные, доступные для маломобильных групп населения», – сказал мэр Москвы.

Как рассказали сотрудники «Мосгортранса», новые автобусы комфортны: они оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами для подзарядки техники.

«Это очень важно, потому что 6,5 миллиона пассажиров вы перевозите каждый день, это колоссальный объем. Наш пассажирский наземный транспорт стал лучше, комфортнее. Мы будем этот уровень поддерживать», – сказал Собянин.

Он напомнил, что до конца 2018 года на городские маршруты также выйдут первые электробусы, а с 2021 года Москва прекратит закупки дизельных автобусов и будет приобретать только электробусы.

