Кремль прокомментировал неудачную попытку украинского омбудсмена посетить Сенцова

Неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция», – приводит его слова ТАСС.

«Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о фиаско, которое потерпела поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию, а также о целях, которые преследует Киев, пытаясь превратить Сенцова в «новую Савченко».