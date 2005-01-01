Хозяина кабриолета с медведем на Тверской оштрафовали

После заявления зоозащитников полицейские начали проверку владельца кабриолета, в котором по Тверской улице ехал медведь с вувузелой. Госавтоинспекторы оштрафовали автовладельца за отсутствие страховки на машину.

Полиция по заявлению зоозащитников начала проверку резонансного ролика с медведем, катающимся на кабриолете по Тверской улице в Москве, сообщает «Регион online» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские установили личность владельца автомобиля, после чего опросили его и дрессировщика, выяснив обстоятельства пребывания бурого медведя в кабриолете. Сотрудники ГИБДД наложили на автомобилиста штраф за отсутствие страховки на транспортное средство.

В минувшую пятницу стало известно, что американских журналистов поразил ролик с медведем, записанный в Москве сразу после первого матча чемпионата мира по футболу. Видеозаписью поделился сотрудник издания Goal.com Питер Стонтон в Twitter.

Just been sent this, appears to be a bear in a jeep, blowing a vuvuzela (?) and then giving a quenelle salute. And told it's happening somewhere in Moscow. pic.twitter.com/Tg0Hj0taSo — Peter Staunton (@petermstaunton) 14 июня 2018 г.

Он опубликовал ролик, в котором видно, что в автомобиле по Тверской улице едет медведь и дует в вувузелу, после чего хлопает себя по плечу. Некоторые пользователи восприняли этот жест как кнель, который в некоторых странах считается антисемитским.