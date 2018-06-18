Вооруженные «Калибрами» корабли пополнят Средиземноморскую эскадру ВМФ России

Постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море пополнится двумя малыми ракетными кораблями, которые несут на вооружении универсальные ракетные комплексы «Калибр-НК», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Малые ракетные корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипажи кораблей завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы», – сообщили в пресс-службе ЧФ, передает ТАСС.

Планируется, что к концу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне «и приступят к выполнению поставленных задач», добавили в пресс-службе флота.

На сегодняшний день построено пять малых ракетных кораблей 21631 (шифр «Буян-М»), три из них находятся в Каспийской флотилии, два – на Балтийском флоте. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.