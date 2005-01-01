Украина захотела извлечь выгоду из ЧМ-2018

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что чемпионат мира по футболу, проходящий в России, необходимо использовать для решения вопроса об обмене заключенными.

«Жест возможен, жест не от чистого сердца, а для того, чтобы улучшить имидж России... чемпионат надо использовать, но и дальше надо работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели Россия всех не выпустит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал» ответ Климкина на вопрос о возможности «широкого жеста» со стороны президента России Владимира Путина по обмену удерживаемых лиц во время проведения чемпионата.

Напомним, в начале июня вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о готовности Киева провести обмен 23 осужденных россиян на граждан Украины, арестованных на территории России.

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что не думал об обмене журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, так как первый задержан за профессиональную деятельность, а второй – за подготовку теракта.